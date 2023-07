Die russischen Regionen Kursk und Belgorod wurden in den frühen Morgenstunden von ukrainischen Streitkräften jenseits der Grenze unter Feuer genommen, wie die Gouverneure der Regionen mitteilen. "Die Stadt Valuyki wird von den ukrainischen Streitkräften beschossen", schreibt der Gouverneur von Belgorod, Wjatscheslaw Gladkow, auf Telegram. "Das Luftabwehrsystem hat funktioniert, aber es gibt Zerstörungen am Boden." Zudem habe eine Frau Granatsplitterwunden an der Brust erlitten und sei in ein Krankenhaus gebracht worden. Ob es sich um Raketenbeschuss, Artilleriefeuer oder eine andere Form des Angriffs handelt, gibt Gladkow nicht an.



Roman Starovoyt, der Gouverneur der Region Kursk, die nördlich von Belgorod liegt und ebenfalls an die Ukraine grenzt, teilt mit, dass eine Schule und ein Privathaus beschädigt worden seien, als das Dorf Tyotkino unter Beschuss geraten sei. Unabhängig überprüfen lassen sich die Angaben der Gouverneure nicht.