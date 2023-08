Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj wirft Russland einen gezielten Angriff auf Rettungskräfte in der ostukrainischen Stadt Pokrowsk am Montag vor.



Nach Angaben örtlicher Behörden waren am Montagabend im Abstand von 40 Minuten zwei Iskander-Raketen in der Innenstadt eingeschlagen. Der zweite Einschlag soll dabei erfolgt sein, als die ukrainischen Ersthelfer bereits mit den Rettungsarbeiten begonnen haben. Unter den Opfern seien demnach auch Sicherheits- und Rettungskräfte, die nach der ersten Attacke zu Hilfe geeilt waren.