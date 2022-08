Kommandowechsel beim von Deutschland geführten Nato-Bataillon in Litauen: Oberstleutnant Marco Maulbecker übernimmt die Führung des zum Schutz der Nato-Ostflanke eingesetzten Gefechtsverbands in dem baltischen EU- und Nato-Land. Zusammen mit einem neuen Kontingent an Bundeswehrsoldaten löste er auf dem Militärstützpunkt Rukla den bisherigen Kommandeur Daniel Andrä ab. Dies teilte das litauische Verteidigungsministerium in Vilnius mit. Litauen grenzt an die russische Exklave Kaliningrad sowie an Russlands Verbündeten Belarus.

Als Reaktion auf die Annexion der ukrainischen Halbinsel Krim durch Russland hatte die Nato 2017 jeweils einen Gefechtsverband in die drei baltischen Staaten und nach Polen entsandt.