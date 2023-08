Bundesfinanzminister Christian Lindner zeigt Sympathie für eine Abgabe von Taurus-Marschflugkörpern an die Ukraine. "Die Ukraine muss diesen Krieg gewinnen. Deshalb ist es auch Teil unserer Verantwortung, dass die Durchhaltefähigkeit der Ukraine immer größer ist als die Bösartigkeit, die von Putins Krieg ausgeht", sagt der FDP-Chef bei seinem Kiew-Besuch. Die Bundesregierung wolle deshalb weiterhin alles in ihrer Macht stehende tun, um auch die militärischen Fähigkeiten des angegriffenen Landes zu stärken. Dazu sei bereits viel unternommen worden. Mit Blick auf die Taurus-Debatte erklärt Lindner, es gelte das übliche Verfahren. Deutschland werde im Kreis der Verbündeten beraten, was benötigt werde und was möglich sei.