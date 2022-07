Liveblog Krieg in der Ukraine Separatisten in der Ostukraine melden massiven Beschuss mit US-Waffen

Separatisten heben Moratorium auf Todesstrafe auf +++ Selenskyj lobt westliche Artilleriesysteme +++ Die Nachrichten zu Russlands Krieg in der Ukraine im stern-Liveblog.

Der russische Angriffskrieg auf die Ukraine geht in den 140. Tag. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat sich auch aufgrund der westlichen Waffenhilfe für sein Land optimistisch über den weiteren Verlauf des Krieges geäußert. "Die Okkupanten haben bereits sehr gut zu spüren bekommen, was moderne Artillerie ist, und sie werden nirgendwo mehr auf unserem Boden, den sie besetzt haben, ein sicheres Hinterland haben", sagt Selenskyj in seiner täglichen Videoansprache. Unterdessen wird in Moskau gegen den liberalen Oppositionspolitiker und Kriegsgegner Ilja Jaschin wegen angeblicher Diffamierung der russischen Armee ein Strafverfahren eingeleitet. Die wichtigsten Nachrichten zu Russlands Krieg in der Ukraine im stern-Liveblog.

Tag 140 im Ukraine-Krieg Volker Königkrämer Die amerikanischen Himars-Raketenwerfer, die von den USA an die Ukraine geliefert worden sind, spielen offenbar eine immer größere Rolle in den Kampfhandlungen. In der Nacht haben die ukrainischen Streitkräfte im Osten des Landes gegen die prorussische Separatistenhochburg Luhansk zahlreiche Raketen abgefeuert. Dabei habe es sich um Himars-Beschuss gehandelt, so der Separatistenvertreter Andrej Marotschko in seinem Blog auf Telegram.



Auch die ukrainische Seite berichtete vom Einsatz des Mehrfachraketenwerfers. Der Chef der ukrainischen Militäradministration für das Gebiet Luhansk, Serhij Hajdaj, teilt mit, dass Militärdepots des Feindes vernichtet worden seien. Gamechanger im Donbass – US-Raketenwerfer M142 HIMARS kann Putins Artillerie ausschalten Putins Kanonen zermalmen die ukrainische Armee. Nun bekommt Kiew einen Raketenwerfer mit einer Reichweite von 80 Kilometern. Er soll die russische Artillerie ze… Volker Königkrämer Wladimir Putin hat doch noch Freunde auf der Welt. Einer von ihnen ist offenbar Brasilien. Das südamerikanische Land ist offenar dabei, mit Russland neue Geschäfte über den Kauf von Diesel abzuschließen. Dies berichtet die brasilianische Wirtschaftszeitung "Valor Econômico". Brasiliens Außenminister Franca sagt der Zeitung zufolge nach einem Treffen des UN-Sicherheitsrates in New York, dass sein Land "so viel, wie wir können" des Kraftstoffs von Russland kaufen wolle. "Wir müssen garantieren, dass es genug Diesel für die brasilianische Landwirtschaft gibt, und für die brasilianischen Fahrer."



Franca bezeichnet Russland darüber hinaus als "strategischen Partner Brasiliens. Wir sind Partner in der Gruppe der Brics-Staaten." Außerdem hänge man stark von Düngemitteln aus Russland und Belarus ab. Volker Königkrämer Der stern hat ein langes und ausführliches Interview mit Außenministerin Annalena Baerbock geführt. Darin hat sie sich desillusioniert über die Möglichkeit von Verhandlungen mit Russlands Präsident Wladimir Putin geäußert. "Worüber kann man mit jemandem verhandeln, der nicht mal bereit ist, mit dem Internationalen Komitee vom Roten Kreuz humanitäre Korridore für die Flucht von Zivilisten zu vereinbaren?", so Baerbock.



Auch den Forderungen nach einem sofortigen Waffenstillstand und der Aufnahme von Verhandlungen, wie sie von deutschen Prominenten zuletzt in einem offenen Brief geäußert wurden, kann Baerbock nichts abgewinnen. "Als Ukrainer empfände ich den Brief als naiv, verstörend, überheblich", sagt Baerbock. "Welches Recht hätte ausgerechnet eine deutsche Außenministerin, für die Ukraine zu entscheiden, welchen Teil ihres Landes sie bitte schön abgibt, wie viele Millionen ihrer Bürgerinnen und Bürger sich Russlands Herrschaft zu unterwerfen haben?"



Annalena Baerbock im stern-Gespräch über Krieg, Klima und ihr Comeback (stern+) Annalena Baerbock war ganz unten, doch spätestens seit Kriegsbeginn läuft die Außenministerin zu Hochtouren auf. Ein stern-Gespräch über Krieg und Klima und die… Volker Königkrämer SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich hat die geplante Lieferung einer gewarteten russischen Turbine für die Ostsee-Pipeline Nord Stream 1 verteidigt. "Wir glauben auch, dass die Lieferung dieser Turbine sowohl rechtlich als auch politisch nachvollziehbar ist", sagt er der Deutschen Presse-Agentur. "Und von daher hoffen wir, dass der offensichtliche Vorwand für eine Gas-Drosselung von Russland nicht aufrechterhalten wird."



Der Bundesregierung zufolge fällt ihre Lieferung nicht unter die EU-Sanktionen, weil sich diese nicht gegen den Gastransit richten. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hatte dagegen scharfe Kritik gegen die Ausfuhr geäußert. Volker Königkrämer Wegen der Verbreitung angeblich diskreditierender Falschmeldungen zum Einsatz der russischen Armee haben die Behörden in Russland ein Strafverfahren gegen den Kremlkritiker Ilja Jaschin eingeleitet. "Mich hat gerade der Ermittler angerufen - in seinem Haus beginnt eine Durchsuchung", teilt Jaschins Anwalt auf Facebook mit. Bei einer Verurteilung drohen Jaschin bis zu zehn Jahre Haft.



Jaschin gehört zur liberalen Opposition und war in Russland einer der letzten lautstarken Kritiker des Kriegs gegen die Ukraine, der noch auf freiem Fuß war. Im Frühjahr war er bereits mehrfach mit Bußgeld wegen Verunglimpfung der Armee belegt worden. Derzeit sitzt er eine 15-tägige Ordnungshaft wegen angeblichen Widerstands gegen die Staatsgewalt ab. Volker Königkrämer Ein wichtiger Faktor in diesem Krieg sind inzwischen laut Aussage von Präsident Selenskyj auch die ukrainischen Partisanen. Dank ihrer Aktionen hätten die Russen in den besetzten Gebieten inzwischen Angst vor der ukrainischen Armee, sagt Selenskyj in seiner täglichen Videoansprache. Es fehle ihnen jedoch "der Mut, eine Niederlage einzugestehen und Truppen vom ukrainischen Territorium abzuziehen". Volker Königkrämer In seiner täglichen Videoansprache hat sich der ukrainische Präsident Wolodymyr Selensky extrem optimistisch über den weiteren Kriegsverlauf gezeigt. Grund dafür sind offenbar die westlichen Artilleriesysteme, über die die Ukraine inzwischen verfügt. "Die Okkupanten haben bereits sehr gut zu spüren bekommen, was moderne Artillerie ist. Und sie werden nirgendwo mehr auf unserem Boden, den sie besetzt haben, ein sicheres Hinterland haben", so Selensky. Volker Königkrämer Guten Morgen, liebe Leserinnen und liebe Leser,



der russische Angriffskrieg in der Ukraine geht in den 140. Tag. Was in der Nacht geschehen ist im Kurzüberblick:



Zahl der Toten in Tschassiw Jahr steigt auf 45

