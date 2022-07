Selenskyj sieht Fortschritte in Verhandlungen zu Getreide +++ Annäherung im Streit um Kaliningrad-Transit +++ Die Nachrichten zu Russlands Krieg in der Ukraine im stern-Liveblog.

Der russische Angriffskrieg auf die Ukraine geht in den 141. Tag. In Sachen Getreideexporte keimt Hoffnung auf: Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj zeigt sich optimistisch hinsichtlich eines Auswegsim Streit um die russische Seeblockade. Bei den Gesprächen zwischen Vertretern der Vereinten Nationen, der Ukraine, Russlands und der Türkei in Istanbul sei ein "entscheidender Schritt" in Richtung einer Lösung des Getreidekonflikts gemacht worden, so UN-Generalsekretär António Guterres in New York.

Auch im Zwist im Kaliningrad-Transit könnte es Fortschritte geben. Die EU-Kommission hat nach Protesten und Drohungen aus Moskau neue Leitlinien zum Transitverkehr zwischen Russland und dessen Ostsee-Exklave Kaliningrad erstellt.

Währenddessen gehen die Gefechte im Osten der Ukraine weiter. Im Gebiet Donezk haben die von der russischen Armee unterstützten Separatisten Gebietsgewinne bei der Kleinstadt Soledar für sich reklamiert.

Tag 141 im Ukraine-Krieg Kapitel Ukraine hofft auf US-Raketen mit hoher größerer Reichweite Separatisten melden Gebietsgewinne um Kleinstadt Soledar Yannik Schüller Auf Einladung der Niederlande treffen sich heute in Den Haag hochrangige Ankläger und befassen sich mit Fragen zur Strafverfolgung von Kriegsverbrechen in der Ukraine.



Ukraine hofft auf US-Raketen mit hoher größerer Reichweite Yannik Schüller Währenddessen hofft die Ukraine auf Raketen aus den USA mit größerer Reichweite. Man führe "auf allen Ebenen" Gespräche mit US-Vertretern, so sagte Fedir Wenislawskyj, Mitglied des Verteidigungsausschusses im Parlament.

Bislang verfüge die Armee für die Himars-Raketenwerfer nur über Geschosse mit einer Reichweite von rund 70 Kilometern. Es existieren jedoch auch Raketen für Ziele in gut 300 und 500 Kilometer Entfernung.

Separatisten melden Gebietsgewinne um Kleinstadt Soledar Yannik Schüller Guten Morgen liebe Leserinnen und Leser,

der Krieg in der Ukraine geht in den 141. Tag. Nach eigenen Angaben haben die von der russischen Armee unterstützten Separatisten Gebiete um die Kleinstadt Soledar im Osten der Ukraine für sich reklamiert.



der Krieg in der Ukraine geht in den 141. Tag. Nach eigenen Angaben haben die von der russischen Armee unterstützten Separatisten Gebiete um die Kleinstadt Soledar im Osten der Ukraine für sich reklamiert.



Der Separatistenvertreter Witali Kisseljow rechne mit einer Eroberung der Stadt innerhalb der nächsten zwei Tage. Der Militärverwaltungschef der Kleinstadt, Serhij Hoschko, hat dem allerdings widersprochen. Die ukrainischen Truppen hätten den "Versuch der russischen Armee" erfolgreich zurückgeschlagen.