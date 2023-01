Das Pentagon will ukrainische Soldaten in Fort Sill im US-Bundesstaat Oklahoma am Patriot-Flugabwehrsystem ausbilden. Das berichten CNN und die "Washington Post". In Fort Sill hat das US-Militär unter anderem eine Artillerieschule, dort findet die Grundausbildung für die Patriot-Raketenabwehr statt. Das Patriot-System kann Flugzeuge, Marschflugkörper, Drohnen oder Raketen auch in größerer Entfernung abwehren.