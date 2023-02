Der ungarische Außenminister Peter Szijjarto drängt bei einem Besuch in Minsk auf Friedensgespräche zwischen Russland und der Ukraine. "Ungarn erwartet von allen Mitgliedern der internationalen Gemeinschaft, dass sie so schnell wie möglich für den Frieden handeln und Aktionen vermeiden, die den Krieg verlängern oder eskalieren könnten", sagt er laut seiner Facebook-Seite in der Hauptstadt von Belarus.



Das EU- und Nato-Mitglied Ungarn fährt in Bezug auf den russischen Angriffskrieg in der benachbarten Ukraine eine eigene Strategie. Ministerpräsident Viktor Orban verurteilte die russische Aggression, ohne den russischen Präsidenten Wladimir Putin namentlich zu kritisieren. Orban, der vor dem Krieg enge Beziehungen sowohl zu Putin als auch zum belarussischen Machthaber Alexander Lukaschenko unterhielt, weigert sich ebenfalls, Waffen an die Ukraine zu liefern, und fordert stattdessen einen sofortigen Waffenstillstand und Friedensgespräche.



Lukaschenko ist ein enger Verbündeter Putins und erlaubte diesem, sein Territorium für den russischen Einmarsch in die Ukraine am 24. Februar 2022 zu nutzen. "Natürlich werden viele Leute den Besuch angreifen, aber unsere Position ist klar: Die Kommunikationskanäle müssen offen gehalten werden", sagt Szijjarto, der mit seinem belarussischen Amtskollegen Sergej Aleinik zusammentraf. "Ohne Kommunikationskanäle gibt es keine Verhandlungen, ohne Verhandlungen gibt es keinen Frieden", sagt er.