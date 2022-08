Ukrainischer Atomkonzern Opfer beispiellosen Cyberangriffs +++ Turbine für Nord Stream 1 hängt in Mühlheim fest +++ Uniper meldet starke Verluste +++ Die News zu Russlands Krieg in der Ukraine im stern-Liveblog.

Die Türkei und die Vereinten Nationen wollen bei einem Treffen mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj über diplomatische Wege aus dem von Russland aufgezwungenen Krieg reden. Dazu kommen UN-Generalsekretär António Guterres, der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan und Selenskyj am Donnerstag in Lwiw (Lemberg) in der Westukraine zusammen.

In einer Videoansprache greift Selenskyj die verheerenden Explosionen in russischen Militäranlagen auf der Halbinsel Krim auf. Er mahnt die Bevölkerung in russisch besetzten Gebieten, solche Orte zu meiden. "Bitte gehen Sie nicht in die Nähe der militärischen Einrichtungen der russischen Armee und all jener Orte, an denen sie Munition und Ausrüstung lagern, wo sie ihre Hauptquartiere unterhalten", sagt er.

Lesen Sie hier die wichtigsten Nachrichten und Entwicklungen des 175. Tages im russischen Krieg gegen die Ukraine.

Tag 175 im Ukraine-Krieg Kapitel Turbine für Nord Stream 1 hängt weiter in Mühlheim fest USA warnten Selenskyj vor russischer Invasion Türkei kündigt Dreier-Gipfel mit Ukraine an Christine Leitner Der angeschlagene Energiekonzern Uniper hat im ersten Halbjahr einen Verlust von mehr als 12 Milliarden Euro gemacht. Das teilt das Unternehmen in Düsseldorf mit. Davon stehen 6,5 Milliarden Euro im Zusammenhang mit Unterbrechungen von Gaslieferungen aus Russland. Außerdem sind in der Summe bereits bekannte 2,7 Milliarden Euro an Abschreibungen enthalten - unter anderem für die Ostsee-Gaspipeline Nord Stream 2. Uniper rechnet mit einer Besserung erst in den kommenden Jahren. "Für 2023 erwarten wir eine Ergebnisverbesserung und streben an, ab 2024 die Verlustzone zu verlassen", sagt Finanzchefin Tiina Tuomela laut Mitteilung zur Vorlage der Halbjahreszahlen. Auch für das gesamte Jahr 2022 erwartet Uniper infolge der deutlich reduzierten russischen Gaslieferungen ein negatives Ergebnis. Bund steigt bei Energiekonzern Uniper ein – "große Wohngeldreform" für Einkommensschwache Der wegen der Drosselung der russischen Gaslieferungen über die Ostseepipeline Nord Stream 1 in Not geratene Energiekonzern Uniper, wird mit einem Rettungspaket… Christine Leitner Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) steht mit Christian Bruch (r), Vorstandsvorsitzender von Siemens Energy, an der in Kanada für die Erdgas-Pipeline Nordstream 1 gewarteten Turbine. Sie steht für den Weitertransport nach Russland bereit. Bernd Thissen/dpa Turbine für Nord Stream 1 hängt weiter in Mühlheim fest Christine Leitner Die Turbine für die russische Gaspipeline Nord Stream 1 steht laut Siemens Energy weiter versiegelt und einsatzbereit in Mülheim an der Ruhr. Es sei aber keine Bewegung in Sicht, sagt ein Sprecher des Unternehmens in München. Russland hake bei Dokumenten weiter mit nicht nachvollziehbaren Begründungen nach. Die Turbine soll den Angaben nach per Lkw transportiert werden - die aktuellen Probleme der Binnenschifffahrt mit niedrigen Wasserständen spielten also auch keine Rolle. Christine Leitner Der inhaftierte Kreml-Kritiker Alexej Nawalny hat wegen des russischen Militäreinsatzes in der Ukraine deutlich weitergehende Sanktionen des Westens gegen russische Oligarchen gefordert. Der Oppositionspolitiker schreibt in Onlinenetzwerken, westliche Sanktionen würden bislang nur 46 der laut dem Magazin "Forbes" 200 reichsten Menschen Russlands betreffen. "Für mich klingt das nicht nach einem umfassenden Krieg gegen Putins Oligarchen", erklärt Nawalny. So sei der Chef des russischen Gasriesen Gazprom, Alexej Miller, immer noch nicht auf der Sanktionsliste der Europäischen Union. Der Oligarch Roman Abramowitsch wiederum sei nicht mit US-Sanktionen belegt worden, obwohl seine Unternehmen "dem russischen Verteidigungsministerium Metal" lieferten. Der Westen setze gegen die Elite um Präsident Wladimir Putin immer noch nicht die "Peitsche" ein und lasse ihr "all ihr Zuckerbrot", kritisiert Nawalny. Christine Leitner Ganz so geheim, wie Präsident Selenskyj behauptet, waren die Kriegsvorbereitungen dann aber doch nicht. Bereits seit Jahresbeginn konnte sich die ukrainische Bevölkerung militärisch ausbilden lassen. Werfen Sie doch dafür gerne noch einmal einen Blick in unsere Bilderstrecke: Militärtraining: Ukrainische Zivilisten bereiten sich auf einen Krieg mit Russland vor Sollten russische Truppen tatsächlich einmarschieren, stünden die Ukrainer einer Übermacht entgegen. Für viele Zivilisten in Grund mehr, sich für den Ernstfall … USA warnten Selenskyj vor russischer Invasion Christine Leitner Lange bevor Russland in der Ukraine einmarschierte, wusste Präsident Selelnskyj über die geplante Invasion Bescheid. Die USA hätten ihn bereits im Herbst 2021 immer eindringlicher vor einer von Präsident Wladimir Putin befohlenen russischen Invasion gewarnt, sagt Selenskyj der US-Zeitung "Washington Post". Er habe sein Land nicht in Panik versetzen und einen wirtschaftlichen Zusammenbruch verhindern wollen, begründet Selenksyj den Verzicht auf offene Kriegsvorbereitungen. Wenn er damals gesagt hätte, dass seine Landsleute Geld und Lebensmittel horten sollen, "dann hätte ich seit vergangenem Oktober jeden Monat sieben Milliarden US-Dollar verloren", sagt der Präsident. "Und wenn Russland dann angreift, hätten sie uns in drei Tagen erobert gehabt." Christine Leitner Unterdessen bekräftigt der französische Präsident Emmanuel Macron die Forderung nach einem Abzug der russischen Truppen vom Atomkraftwerk Saporischschja in der Südukraine. In einem Telefonat mit Selenskyj habe er seine "Besorgnis" über die Lage zum Ausdruck gebracht, erklärt der Elysée-Palast in Paris. Die Präsenz und die Einsätze der russichen Truppen an dem Akw sowie der allgemeine "Kriegskontext" seien eine "Bedrohung" für die Sicherheit der ukrainischen Atomanlagen. Macron fordere daher den Abzug der russischen Truppen. Christine Leitner Hier noch einmal die Explosion auf der Krim im Video: Angriff oder Unfall? Videos zeigen heftige Explosionen auf Halbinsel Krim Erneut hat es auf der von Russland annektierten Halbinsel Krim heftige Explosionen und Feuer gegeben. Verschiedene Videos zeigen Detonationen in einem russische… Christine Leitner Nach den Explosionen auf der Krim verlassen viele Bewohner die annektierte Halbinsel. Die Warteschlange an der Brücke aufs russische Festland beweise, "dass die absolute Mehrheit der Bürger des Terrorstaates bereits versteht oder zumindest das Gefühl hat, dass die Krim kein Ort für sie ist", sagt der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj. Videos in sozialen Netzwerken zeigen, dass seit Tagen viele russische Feriengäste die Halbinsel verlassen und es Staus vor der Brücke von Kertsch gibt. Die staatliche russische Nachrichtenagentur Ria Nowosti meldet für Montag einen Rekord von 38.300 Fahrzeugen auf der Brücke - allerdings in beide Richtungen. Am Bahnhof der Krim-Hauptstadt Simferopol versuchten am Dienstag viele Touristen, eine Zugfahrkarte zu ergattern. Christine Leitner Der ukrainische Atomkonzern Energoatom ist nach eigenen Angaben Opfer eines "beispiellosen" russischen Cyberangriffs geworden, der aber keine "größeren" Auswirkungen gehabt habe. Auf die Website von Energoatom sei am Dienstag die bislang größte Cyberattacke seit dem Beginn des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine im Februar verübt worden, teilt das Unternehmen mit. Der Angriff habe drei Stunden gedauert, erklärt das Unternehmen. Türkei kündigt Dreier-Gipfel mit Ukraine an Christine Leitner Guten Morgen liebe Leserinnen und Leser,



der russische Angriffskrieg in der Ukraine geht in den 175. Tag. Täglich rücken Truppen vor, mancherorts auch zurück. Städte werden bombardiert, Menschen verlieren ihr Zuhause - und auf beiden Seiten ihr Leben. Wie lange das Gemetzel noch andauern soll, weiß niemand so genau. Aber erneut versuchen sich Außenstehende als Vermittler. (Wenig überraschend) Mit dabei: die Türkei. Am Donnerstag will sich Präsident Recep Tayyip Erdogan mit UN-Generalsekretär Antonio Guterres und dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj in Lwiw (Lemberg) zu einem Dreier-Gipfel treffen, um die "Beendigung des Krieges zwischen der Ukraine und Russland auf diplomatischem Wege" zu erörtern. Man darf gespannt sein.



Was sonst noch geschah? Ein kurzer Überblick: Angriffe : russische Geschosse treffen Charkiw

: russische Geschosse treffen Charkiw Warnungen : Selenskyj mahnt ukrainische Bürger, militärische Einrichtungen der Russen zu meiden

: Selenskyj mahnt ukrainische Bürger, militärische Einrichtungen der Russen zu meiden Treffer : russische Armee feuert nach ukrainischen Schätzungen zwischen 40.000 und 60.000 Schuss Munition auf Stellungen der ukrainischen Armee ab, Awdijiwka, Pisky und Marjinka im Donbass besonders betroffen

: russische Armee feuert nach ukrainischen Schätzungen zwischen 40.000 und 60.000 Schuss Munition auf Stellungen der ukrainischen Armee ab, Awdijiwka, Pisky und Marjinka im Donbass besonders betroffen Schuldzuweisung: Russland macht Ukraine für Explosion auf der Krim verantwortlich, Selenskyj dementiert Und das wird heute wichtig:

Nach den Explosionen werden für Mittwoch weitere Angaben zu Schäden wie auch zu möglichen Ursachen erwartet. Vergangene Woche war ein russischer Luftwaffenstützpunkt im Westen der Krim schwer beschädigt worden, das Ausmaß der Zerstörung ließ sich aber erst einen Tag später anhand von Satellitenbildern ermessen. Die Detonationen weit hinter der Front geben auch immer wieder Anlass zu Spekulationen, wie groß die Reichweite ukrainischer Raketen ist.



Einen angenehmen Start in den Mittwoch wünscht

