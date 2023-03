Ukrainische Soldaten haben ihr Training am Luftabwehrsystem Patriot in den USA beendet. "Diese Woche haben 65 ukrainische Angehörige der Luftabwehr die Patriot-Ausbildung in Fort Sill in Oklahoma abgeschlossen und sind nun wieder in Europa eingetroffen", teilte ein Sprecher des US-Verteidigungsministeriums mit. Sie würden nun von Patriot-Batterien "profitieren", die USA, Deutschland und die Niederlande der Ukraine zur Verfügung gestellt hätten.