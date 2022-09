In einem Video auf Twitter ist ein deutscher Flakpanzer Gepard im Fronteinsatz zu sehen. Der Clip wurde vom ukrainischen Politiker Yuriy Mysyyahin veröffentlicht, der immer wieder Videos von der Front postet. Auch auf anderen pro-ukrainischen Social-Media-Kanälen ist der Film hochgeladen worden. Die ukrainische Militärführung in Kiew hatte bereits zuvor bekannt gegeben, dass die Flakpanzer aus Deutschland bei der Offensive im Raum Charkiw eingesetzt werden. Das Video zeigt nun tatsächlich einen von ihnen, der auf einerStraße an einer Gruppe von ukrainischen Soldaten vorbeifährt. Auf dem Panzer befinden sich taktischen Zeichen, die darauf hindeuten, dass der Panzer tatsächlich im Raum Charkiw eingesetzt wurde.





In den vergangenen Tagen haben die Russen in diesem Gebiet mehrere Flugzeuge durch die ukrainische Luftverteidigung verloren. Ob ein Gepard an den Abschüssen beteiligt war, ist unbekannt. Auf dem Video folgt der Flakpanzer einem Luftabwehrsystem vom Typ 9K33M3 Osa. Gepard und 9K33M3 Osa sind dafür konzipiert, gepanzerte Truppen in der Bewegung zu schützen. Beide sind hochmobil und können jeweils als autonomes Einzelsystem eingesetzt werden. Das heißt, sie benötigen nicht die Zusammenarbeit einer komplexen Batterie mit einem separatem Radar, um einen Gegner aufzuspüren und zu attackieren.





In der Bundeswehr wurde der Gepard vorwiegend aus Kostengründen außer Dienst gestellt. Der Gepard setzt keine Raketen, sondern eine Zwillingskanone (35-mm-L/90) ein. Das Radar erfasst Ziele in einer Entfernung von bis zu 15 Kilometer, wenn sie nicht von Bodensenken versteckt werden. Die effektive Reichweite der Kanone liegt bei 5000 Metern. Die der sowjetischen 9K33M3 Osa bei etwa zehn Kilometern. Zusammen können diese Waffen eine gepanzerte Gruppe effektiv vor Luftangriffen schützen.