Die Lage am russisch besetzten Kernkraftwerk Saporischschja in der Ukraine spitzt sich weiter zu. Am Sonntagabend schlugen angeblich mehrere Artilleriegeschosse in der Stadt Enerhodar ein, in der die Kraftwerksbediensteten wohnen. Wie in den Tagen zuvor machten sich die russische und die ukrainische Seite verantwortlich. Entlang der Front und aus mehreren Regionen im ukrainischen Hinterland wurden russische Angriffe gemeldet. Präsident Wolodymyr Selenskyj beriet mit Militär und Sicherheitsapparat über die nächsten Schritte zur Abwehr der Invasion. Details nannte er nicht, kündigte aber an: "Die Besatzer werden die Folgen spüren in den weiteren Aktionen unserer Verteidiger."

Tag 187 im Ukraine-Krieg Kapitel Ukraine: Übergelaufener Parlamentsabgeordneter Kowaljow ermordet Ukraine startet Großoffensive zur Rückeroberung von Cherson Scholz kündigt Konferenz zum Wiederaufbau der Ukraine an Habeck kündigt Änderungen bei der Gasumlage an Russland plant große Militärübung IAEA-Team auf dem Weg nach Saporischschja Tim Schulze Endlich Bewegung im Fall des von Russland besetzten AKWs Saporischschja: Experten der Internationalen Atomenergie Organisation IAEA werden die Anlage besuchen und inspizieren. Kremlsprecher Dmitri Peskow sichert laut Staatsagentur Tass zu, dass die Inspekteure sicher seien. Die US-Regierung begrüßt die Inspektion. Der Kommunikationsdirektor des Nationalen Sicherheitsrates, John Kirby, sagt dazu: "Wir freuen uns, dass das Team auf dem Weg ist, um die Sicherheit und den Schutz der dortigen Systeme zu überprüfen und die Arbeitsbedingungen des Personals zu evaluieren." Tim Schulze Wirken die Sanktionen gegen Russland? Darüber gehen die Meinungen auseinander. Die russische Regierung verbessert auf jeden Fall ihre Prognose für die Wirtschaftsentwicklung im laufenden Jahr. "In diesem Jahr werden wir wohl einen Rückgang beim BIP (Bruttoinlandsprodukt) von weniger als drei Prozent, irgendwo bei zwei Prozent und ein bisschen haben", erklärt der russische Vizeregierungschef Andrej Beloussow der Nachrichtenagentur Interfax zufolge auf einer Regierungssitzung. Dies sei besser als ursprünglich erwartet. Ukraine: Übergelaufener Parlamentsabgeordneter Kowaljow ermordet Tim Schulze Ein zu Russland übergelaufener ukrainischer Abgeordneter ist in der besetzten Südukraine ermordet worden. Der Parlamentarier Olexij Kowaljow, 33, sei vorläufigen Erkenntnissen zufolge in seinem Haus erschossen worden, teilen die russischen Strafermittlungsbehörden im Nachrichtenkanal Telegram mit. Auch seine Freundin sei dem Anschlag zum Opfer gefallen. Ukrainischen Angaben nach starb sie infolge einer Messerverletzung im Krankenhaus. Zuvor hatten bereits mehrere ukrainische Vertreter von dem Anschlag und dem Tod des Abgeordneten berichtet. Kowaljow hatte im Juni bereits einen Sprengstoffanschlag überlebt. Ukraine startet Großoffensive zur Rückeroberung von Cherson Florian Schillat Große Gegenoffensive: Die ukrainische Armee hat eine Großoffensive zur Rückeroberung der seit Monaten von russischen Truppen besetzten Großstadt Cherson im Süden des Landes gestartet. In der gesamten Region liefen "starke Artillerieangriffe auf feindliche Stellungen", sagte der stellvertretende Chef des Regionalrats, Serhij Chlan, dem Fernsehsender Pryamyj TV. "Dies ist die Verkündung dessen, worauf wir seit dem Frühling gewartet haben – der Anfang vom Ende der Besatzung in der Region Cherson", sagte Chlan.



Ziel ist es demnach, die russischen Truppen auf das andere Ufer des Dnipro zurückzustoßen. Das nahe der von Russland annektierten Halbinsel Krim gelegene Cherson war Anfang März als erste Großstadt der Ukraine nach dreitägiger Belagerung von der russischen Armee eingenommen worden. Familie über Gegenoffensive in Cherson: "Noch ein wenig, dann werden die Russen sich ergeben" (stern+) Seit Beginn des Angriffskrieges steht die südukrainische Stadt Cherson unter russischer Kontrolle. Nun plant die Ukraine eine Gegenoffensive. Doch wie geht es d… Florian Schillat Ringtausch unter Dach und Fach: Deutschland und Tschechien haben beim Prag-Besuch von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) den geplanten Waffen-Ringtausch zugunsten der Ukraine besiegelt. Er habe den Ringtausch jetzt "ganz konkret" mit dem tschechischen Regierungschef Petr Fiala verabredet, sagte Scholz nach einem Treffen mit Fiala in Prag. Tschechien habe T72-Kampfpanzer aus sowjetischer Produktion an die Ukraine abgegeben und erhalte dafür von Deutschland 14 Leopard-Panzer und einen Bergepanzer Büffel. So stellt sich Kanzler Scholz die EU der Zukunft vor Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat in einer grundsatzpolitischen Rede in Prag seine Vision der Europäischen Union skizziert. Florian Schillat Die EU beruft für den 9. September ein Sondertreffen zu den drastisch gestiegenen Energiepreisen ein. Das kündigt der tschechische Industrie- und Handelsminister Jozef Sikela an. Der Energiemarkt habe aufgehört zu funktionieren, bemängelte der konservative Politiker. Dafür gebe es mehrere Gründe – vom russischen Krieg in der Ukraine bis hin zu Problemen mit französischen Atomkraftwerken. Thema der Beratungen auf Ministerebene sollen mögliche Nothilfen sein. Tschechien hat noch bis zum Jahresende die rotierende EU-Ratspräsidentschaft inne. Florian Schillat Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) will an der umstrittenen Umlage für Gaskunden festhalten. Aus Sicht des Kanzlers stehe dieses Instrument zur Sicherung der Gasversorgung in Deutschland "überhaupt nicht in Frage", sagt Vize-Regierungssprecherin Christiane Hoffmann. Die Umlage sei "das richtige Instrument", um systemrelevante Gasversorger zu stabilisieren. Es gehe nun nur darum, rechtssichere Präzisierungen zu finden, damit nicht auch Unternehmen von der Umlage profitierten, die keine Hilfe benötigten. Regelung wird nochmal überdacht: Wo das Problem mit der Gasumlage liegt Die Bundesregierung kommt wegen der Gasumlage immer mehr in Erklärungsnot. Nun will Wirtschaftsminister Robert Habeck nachbessern. Florian Schillat Der Liquiditätsbedarf beim Energiekonzern Uniper weitet sich angesichts hoher Gaspreise und zunehmender Lieferbeschränkungen aus. Zur weiteren Stabilisierung habe der Konzern eine Erhöhung der KfW-Kreditfazilität um 4 Milliarden Euro beantragt, teilt Uniper in Düsseldorf mit. Mit am Montag erhaltenen zwei Milliarden Euro sei der bestehende Kreditrahmen von bislang neun Milliarden Euro der staatlichen KfW-Bank vollständig ausgeschöpft. Uniper hatte im Juli staatliche Hilfen beantragt und sie zwei Wochen später zugesichert bekommen. Florian Schillat Russland kritisiert den geplanten Ausbau der Nato-Präsenz rund um den Nordpol. "Wir nehmen das negativ wahr", sagt Kremlsprecher Dmitri Peskow in Moskau der Nachrichtenagentur Interfax zufolge. Mit der Ankündigung setze der Westen die Politik der Konfrontation gegen Russland fort. "Russland wird seine Interessen in angemessener Weise wahren." Peskow verwies etwa auf Sicherheitsbedürfnisse und "wirtschaftliche Aktivitäten". Moskau erhebt in der Arktis Anspruch auf 1,2 Millionen Quadratkilometer – insbesondere auf die dort lagernden Rohstoffe wie Öl und Gas.

Lesen Sie hier mehr zu den Hintergründen: USA und Nato wollen Präsenz am Nordpol stärken Washington - Angesichts zunehmender militärischer Aktivitäten Russlands in der Region um den Nordpol wollen die USA und Nato dort stärker aktiv werden. Florian Schillat Im südukrainischen Gebiet Cherson sollen ukrainische Truppen die russischen Frontlinien durchbrochen haben. "Die Streitkräfte der Ukraine haben Offensivhandlungen in vielen Abschnitten im Süden der Ukraine begonnen", zitiert das Internetportal Hromadske die Pressesprecherin der Südgruppe der ukrainischen Armee, Natalija Humenjuk. Demnach sollen Einheiten der Donezker Separatisten und unterstützender russischer Marineinfanterie zum Rückzug gezwungen worden sein. Genauere Ortsangaben wurden nicht gemacht. Die Angaben ließen sich nicht unabhängig überprüfen. Ukraine, Nowa Kachowka: Dieses Satellitenbild von Planet Labs PBC zeigt die Folgen eines ukrainischen Angriffs auf ein russisches Munitionsdepot im Juli 2022. Planet Labs Pbc/Planet Labs PBC/AP/DPA Christine Leitner Die Bundesnetzagentur geht davon aus, dass bereits im Oktober Erdgas über Frankreich nach Deutschland fließen wird. Man sei "in neuen intensiven Gesprächen mit Frankreich", sagt Behördenpräsident Klaus Müller. Frankreich verfüge über signifikante LNG-Terminal-Kapazitäten, "so wie Belgien und Holland auch an der Stelle". Zum genauen Umfang könne er noch nichts sagen. "Da laufen momentan noch die Gespräche." Christine Leitner Gute Neuigkeiten für Verbraucher? Wegen der sich planmäßig füllenden Gasspeicher rechnet Robert Habeck mit sinkenden Gaspreisen. "Wir sind bei den Speicherbefüllungen besser vorangekommen als das Gesetz es vorschreibt, wir sind heute bei knapp 83 Prozent", sagt Habeck beim energiepolitischen Spitzendialog des Norddeutschen Reallabors in Hamburg. Bereits Anfang September werde der eigentlich erst für Anfang Oktober vorgeschriebene Wert von 85 Prozent erreicht. Das führe dazu, "dass wir nicht mehr für jeden Preis einkaufen werden. Dadurch werden sich die Märkte beruhigen und runtergehen", sagt Habeck. Christine Leitner Die Mission der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA) soll Moskau zufolge mehr als ein Dutzend Experten umfassen. Diese sollen dort länger stationiert werden. "So wie wir es verstehen, ist es die Absicht des Generaldirektors (der IAEA), ein paar Leute auf ständiger Basis im Kraftwerk zu belassen", sagt Russlands Vertreter bei den internationalen Organisationen in Wien, Michail Uljanow, der staatlichen Nachrichtenagentur Ria Nowosti zufolge. Laut Uljanow werden die etwa 15 Atomexperten von einem großen Logistik- und Sicherheitsteam der UN begleitet. "Wir setzen darauf, dass der Besuch des Kraftwerks durch die IAEA-Mission dabei hilft, die unzähligen Spekulationen um die schlechte Lage im Atomkraftwerk Saporischschja zu zerstreuen."