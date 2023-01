Noch einmal zurück zu den Sozialdemokraten. Die SPD will den Konflikt in der Ukraine diplomatisch lösen. Derzeit kurisert der Entwurf für ein Positionspapier, das auf der heute beginnenden Jahresauftakt-Klausur beschlossen werden soll. Darin heißt es, dass Kriege nicht auf dem Schlachtfeld beendet würden. Zwar ist sich die Partei darüber im Klaren, das bisherige Gespräche mit Russland die Lage kaum verändert haben. Diplomatische Gespräche müssten aber weiter möglich bleiben, heißt es in dem neunseitigen Entwurf mit dem Titel "Sozialdemokratische Internationale Politik in der Zeitenwende".