Eine Drohne hat nach russischen Angaben einen Flugplatz in der an die Ukraine grenzenden russischen Region Kursk angegriffen. Durch den Beschuss "in der Gegend des Flugplatzes von Kursk geriet ein Öltank in Brand", erklärt der örtliche Gouverneur Roman Starowojt in den Online-Netzwerken. "Es gab keine Opfer." Er fügt hinzu, dass versucht werde, das Feuer einzudämmen. Der Gouverneur macht keine Angaben dazu, woher die Drohne kam.