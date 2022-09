Guten Morgen liebe Leserinnen und Leser,



der Krieg in der Urkaine startet in den 208. Tag. Seit Kriegsbeginn haben sich Vertreter aus verschiedenen Ländern immer wieder für eine friedliche Lösung im Ukraine-Krieg eingesetzt. Besonders Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hatte den russischen Staatschef telefonisch immer wieder zum Waffenstillstand gedrängt. Doch mittlerweile selbst die Regierung in Kiew nicht mehr an einer Friedensverhandlung interessiert. Zumindest bezeichnet sie diese als sinnlos. Hat die erfolgreiche Gegenoffensive den militärischen Kampfgeist der Ukrainer beflügelt?



So argumentiert zumindest der externe Berater des ukrainischen Präsidentenbürochefs, Mychajlo Podoljak:

Russland werde versuchen, Geländegewinne festzuhalten und zu legitimieren Festhalten des Status quo diene Russland nur als Atempause, um dann die Angriffe auf der neuen Linie fortsetzen zu können Russland müsse für die auf ukrainischem Terrain begangenen Verbrechen zur Rechenschaft gezogen werden

Der Präsident Wolodymyr Selenyskyj hat bereits eine weitere Offensive gegen Russland angekündigt. Im Osten des Landes werde bereits ein Brückenkopf gebildet, um weitere besetzte Gebiete zurückzuerobern, sagt Selenskyj in seiner allabendlichen Videoansprache.



