Die Präsidenten Russlands, der Türkei und des Iran treffen sich in der kommenden Woche zu einem Gipfel in Teheran. Derzeit werde die Reise von Präsident Wladimir Putin in den Iran am 19. Juli vorbereitet, teilt Kreml-Sprecher Dmitri Peskow in Moskau mit. Bei dem Treffen mit dem iranischen Präsidenten Ebrahim Raisi und dem türkischen Staatschef Recep Tayyip Erdogan werde es um Syrien gehen, mit Erdogan sei auch ein bilaterales Gespräch geplant. Kaum vorstellbar allerdings, dass nicht auch der Krieg in der Ukraine beim Treffen des Trios eine Rolle spielen dürfte. Die Türkei bemüht sich seit Langem, zwischen den beiden Kontrahenten als Vermittler aufzutreten. Der Iran will laut jüngsten Erkenntnissen der USA offanbar hunderte Drohnen an Moskau liefern.