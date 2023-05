Gut eine Woche vor dem Start des Eurovision Song Contest (ESC) haben sich die von der Ukraine nominierten Kandidaten per Bahn auf den Weg nach Liverpool gemacht. Die Gruppe Tvorchi sei am Vorabend mit dem Zug von Kiew in Richtung des ostpolnischen Chelm gefahren, teilt die ukrainische Eisenbahngesellschaft via Telegram mit. Die Männer werden die Ukraine mit dem Song "Heart of Steel" (Herz aus Stahl) bei dem Wettbewerb in Großbritannien vertreten.





2022 hatte die Ukraine unter dem Eindruck des russischen Einmarschs in das osteuropäische Land mit dem Lied "Stefania" von Kalush Orchestra den ESC zum dritten Mal gewonnen. Wegen des andauernden Krieges wird der europäische Musikwettbewerb jedoch in Liverpool in Großbritannien ausgetragen. Die Halbfinale finden kommende Woche Dienstag und Donnerstag und das Finale am folgenden Sonntag statt.



