Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський on Twitter

Arrived in Canada. I look forward to holding talks with @JustinTrudeau on defense cooperation, the Peace Formula, and other topics.We will sign important bilateral documents that will strengthen our economic ties.I am also going to meet with the Governor General of Canada,… pic.twitter.com/oqZvK2QVQN— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 22, 2023