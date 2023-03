Weil seine 13-jährige Tochter in der Schule Raketen in der Ukraine gemalt hatte, wurde einem alleinerziehenden Vater in Russland das Sorgerecht entzogen. Nun hat das Mädchen ihrem Vater einen herzzerreißenden Brief geschrieben: "Papa, Du bist mein Held", heißt es in dem Schreiben von Maria. "Ich liebe Dich sehr, Du bist unschuldig, ich werde immer an Deiner Seite sein." Die Echtheit des Briefes wurde der Nachrichtenagentur AFP vom Anwalt der Familie bestätigt. Die 13-Jährige ist nach der Trennung von ihrem Vater in ein Heim gebracht worden, jeglicher Kontakt zu ihrem Vater wurde ihr verboten.



Marias Vater, Alexej Moskaljow, ist gestern wegen seiner Kritik am Krieg in der Ukraine in der russischen Kleinstadt Jefremow zu zwei Jahren Haft verurteilt worden. Allerdings wurde das Urteil in Abwesenheit des Angeklagten verlesen, weil dieser nach Gerichtsangaben aus dem Hausarrest geflohen war. Das Vorgehen der Behörden in Jefremow schockiert Menschen in ganz Russland. Beim stern haben wir über den Fall berichtet: