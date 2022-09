Guten Morgen liebe Leserinnen und Leser,



das Wochenende steht vor der Tür – für andere geht die Arbeit damit aber erst richtig los. So wie es aussieht, wird das Team der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA) länger in Saporischschja verweilen. Auf Twitter ließ IAEA-Chef Rafael Grossi bereits wissen, seine Organisation sei "hier, um zu bleiben" und weiterhin präsent zu sein. Für sie steht damit bestimmt auch der ein oder andere Wochenenddienst an.



Auch den Regierungen in Moskau und Kiew steht ein arbeitsreiches Wochenende bevor - selbst wenn die Arbeit darin besteht, sich verbalen Attacken und Schuldzuweisungen zu liefern. So hatte Selenskyj Moskau zuletzt beschuldigt, die Mission in einer ergebnislosen Tour durchs Kraftwerk enden zu lassen. Zudem kritisierte er, dass Putin internationele Medienvertreter daran hindere, die Mission zu begleiten.



Wir halten Sie an dieser Stelle über den 191. Kriegstag auf dem Laufenden und beginnen mit einem Überblick über die jüngsten Ereignisse aus der Nacht:

AKW Saporischschja : Russland offen für dauerhafte IAEA-Mission, Kiew besteht auf vollständigen Abzug russischer Truppen

: Russland offen für dauerhafte IAEA-Mission, Kiew besteht auf vollständigen Abzug russischer Truppen Waffenlieferungen : ukrainischer Ministerpräsident Schmyhal fordert deutsche und US-amerikanische Kampfpanzer

: ukrainischer Ministerpräsident Schmyhal fordert deutsche und US-amerikanische Kampfpanzer Energielieferungen: Olaf Scholz will nicht auf russisches Gas verzichten, FDP fordert den Rückbau von Nord Stream 2

Das wird heute wichtig:

Die IAEA-Experten setzen ihre Arbeit am Kraftwerk Saporischschja fort. Mit Spannung wird zudem erwartet, ob Russland die Gaslieferung über die Ostsee-Pipeline Nord Stream 1 wie angekündigt wieder aufnimmt.



Einen schönen Freitag und einen guten Start ins Wochenende!

Christine Leitner