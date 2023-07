Wenige Tage vor dem Nato-Gipfel in Litauen verspricht der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan, im Hinblick auf den Mitgliedsantrag Schwedens die "bestmögliche Entscheidung" zu treffen. "Wir werden es mit unseren Partnern während des Gipfels am Dienstag in Vilnius besprechen und die beste Entscheidung treffen, was auch immer sie sein wird", sagt Erdogan vor dem Empfang des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj in Istanbul. Er befürworte die "Politik der offenen Tür", sagt Erdogan weiter. "Aber wie kann ein Staat, der sich nicht von Terrororganisationen distanziert, einen Beitrag zur Nato leisten?"