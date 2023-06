Die Uno vergleicht die bevorstehende Minenräumung in der Ukraine mit der Räumung von Sprengstoffen in Europa nach dem Zweiten Weltkrieg. "Womit wir in der Ukraine konfrontiert sind, gleicht sehr, womit Europa am Ende des Zweiten Weltkrieges konfrontiert war", sagt der Leiter des UN-Programms für Minenräumung, Paul Heslop, in Genf. Heslop verweist darauf, dass Europa 15 Jahre gebraucht habe, um das Problem zu lösen.



Um die Landminen zu räumen, die die ukrainische Wirtschaft am meisten bremsen, veranschlagt Heslop für die kommenden fünf Jahre bis zu 300 Millionen Dollar (275 Millionen Euro) pro Jahr an Kosten. Die Uno will Kiew bei der Bewältigung dieser Aufgabe helfen. "Was wir in den kommenden drei bis fünf Jahren tun können, ist uns mit den 75 bis 80 Prozent des Problems zu befassen, das die wirtschaftliche Notlage verursacht", so der Minenexperte. Die restlichen Minen sollten zu einem späteren Zeitpunkt geräumt werden.