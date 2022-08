164 Tage währt der russische Angriffskrieg in der Ukraine nun schon. Das bedeutet, dass an jedem einzelnen Tag Männer, Frauen, Familien Bomben, Granaten und Raketen ausgesetzt sind. An jedem einzelnen Tag besichtigen irgendwo in der Ukraine Menschen ihre zerbombten Häuser oder Wohnungen, so wie hier in Kostjantyniwka, wo am Morgen eine Rakete eingeschlagen ist.