Ein Staatsbürger Kirgistans ist in seinem Heimatland zu zehn Jahren Haft verurteilt worden, weil er auf russischer Seite im Ukraine-Krieg im Einsatz war. Der 31-Jährige wurde von einem Gericht in der Hauptstadt Bischkek des Söldnertums schuldig befunden, wie aus dem am Dienstagabend veröffentlichten Urteil hervorgeht. Er soll demnach monatlich 180.000 Rubel (etwa 2000 Euro) für seinen Einsatz in der Ostukraine zwischen vergangenem Juni und November erhalten haben.

Der 31-Jährige bestritt nach Angaben des Gerichts, an Kämpfen beteiligt gewesen zu sein. Er sagte demnach aus, dass es ihm darum gegangen sei, mittels seines Ukraine-Einsatzes einen russischen Pass zu erhalten. Der Kirgise war den Angaben zufolge vorher arbeitslos und hatte sich in Moskau aufgehalten. Von dort aus habe er sich dann den separatistischen Verbänden in der ostukrainischen Region Luhansk angeschlossen.