Jenseits aller schlechten Nachrichten, hier mal eine Gute: Ukrainische Kinder bekommen bei Briefen an den Nikolaus im Nikolauspostamt im Saarland künftig Antworten in ihrer Sprache. Seit neuestem antwortet der Nikolaus auch auf Ukrainisch, wie Sabine Gerecke als Leiterin der Kinderbriefaktion im Festausschuss St. Nikolausder Deutschen Presse-Agentur sagt. Unter den bislang angekommenen rund 3000 Briefen an den Nikolaus seien schon rund 30 auf Ukrainisch. Absender seien vor allem ukrainische Kinder, die zurzeit in Deutschland seien.

Gerecke geht davon aus, dass sich in den nächsten Wochen noch mehr ukrainische Kinder an den Nikolaus wenden werden. In den Jahren zuvor seien Briefe von Kindern aus der Ukraine mit russischen Schreiben beantwortet worden, sagt Gerecke.