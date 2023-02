Wolodymyr Selenskyj dankt am ersten Jahrestag des russischen Einmarsches auch Deutschland für seine Unterstützung. "Von den ersten Minuten der russischen Invasion an war Deutschland mit uns. Deutschland hilft uns, die Ukraine vor russischem Terror zu schützen und Deutschland wird am Tag des Sieges und der Freiheit mit uns sein", sagte er per Videobotschaft bei der offiziellen Gedenkveranstaltung im Schloss Bellevue. "Danke, dass Sie dieses Jahr mit uns waren", so der ukrainische Präsident.