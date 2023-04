Durch den Krieg in der Ukraine haben viele Menschen in Deutschland ihren Strom- und Gasverbrauch runtergeschraubt. Laut einer Auswertung des Vergleichsportals Check24 wurden 2022 rund 21 Prozent weniger Gas und rund 12 Prozent weniger Strom verbraucht als 2021. Viele Menschen hätten im vergangenen Jahr in Folge des Ukraine-Kriegs hohe Energierechnungen befürchtet und daher schon früh ihren Verbrauch reduziert, sagte Steffen Suttner, Geschäftsführer Energie bei Check24.



Am meisten Gas haben die Hamburgerinnen und Hamburger gespart, die Daten sind allerdings nicht repräsentativ.