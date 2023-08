Der Militärexperte Christian Mölling von der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik sieht Fortschritte bei der Gegenoffensive der Ukraine. "Es gibt erste Durchbrüche an der südlichen Frontlinie", sagt Mölling der Funke Mediengruppe. "Ob die sich weiten lassen, hängt auch davon ab, was die Ukrainer in der zweiten Verteidigungslinie vorfinden." Einer Hypothese zufolge fehle den Russen mittlerweile die Manpower, um die anderen Verteidigungslinien stark zu besetzen. Die Ukrainer hätten in den vergangenen Monaten sehr viel militärische Infrastruktur und Logistik der Russen zerstört. Das endgültige Ziel messe sich jedoch an "territorialen Erfolgen."





Kritik aus den USA, dass sich die Ukraine nicht genug auf die Südfront konzentriere, weist Mölling zurück. "Ich gehe davon aus, dass die Ukrainer am besten wissen, wie sie diesen Krieg kämpfen können. Im Osten sind sie durchaus erfolgreich. So gelingt es ihnen an der Front nahe Bachmut, in großem Stil russische Infanterie zu vernichten", so der Militärexperte. "Die Russen wollen Bachmut nicht aufgeben. Also müssen sie immer neue Kräfte hineinschicken und verlieren dabei sehr viele Soldaten." Mölling geht davon aus, dass der Krieg noch lange dauert. "Das wahrscheinlichste Szenario ist, dass beide Seiten irgendwann aus Erschöpfung in eine Konfliktphase eintreten, in der man zwar weiterhin kämpft, aber keine großen Operationen zustande bekommt."