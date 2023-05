Die Teilnahme des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj an der Verleihung des Aachener Karlspreises am Sonntag ist weiter ungewiss. Die Organisatoren bereiten sich auf verschiedene Szenarios vor, teilt der Vorsitzende des Karlspreisdirektoriums Jürgen Linden in Aachen mit. Denkbar seien eine persönliche oder per Video zugeschaltete Teilnahme des Präsidenten oder eine Preisverleihung ohne seine Teilnahme, aber mit einem ranghohen ukrainischen Vertreter.



Dementsprechend könnten sich die Sicherheitsmaßnahmen in der Stadt kurzfristig noch ändern, erklärt Lenders. Selenskyj wird am 14. Mai stellvertretend für das ukrainische Volk der Aachener Karlspreis verliehen. In der vergangenen Woche war aus Berliner Polizeikreisen verlautet, dass Selenskyj am kommenden Wochenende zu einem Besuch nach Berlin kommen werde – also direkt vor dem Termin in Aachen. Die Berliner Polizei leitete wegen dieser Informationen inzwischen Ermittlungen wegen des Verdachts des Geheimnisverrats ein.