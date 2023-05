Die Ukraine dringt auf einen schnellen Nato-Beitritt, aber die Mitgliedsländer der Allianz sind vor einem Gipfel in Litauen gespalten. Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg sagte in Brüssel, bei diesem Thema gebe es "unterschiedliche Ansichten im Bündnis". Er erinnerte daran, dass ein Aufnahmebeschluss einstimmig fallen müsste. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj ist zu dem Nato-Gipfel am 11. und 12. Juli eingeladen und hofft dort "auf eine sehr klare Botschaft, dass wir nach dem Krieg in der Nato sind". Stoltenberg dämpfte diese Erwartungen nun allerdings. "Niemand kann derzeit genau sagen, was die endgültige Entscheidung beim Vilnius-Gipfel in dieser Frage ist."