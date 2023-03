Der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell sieht einen "kleinen Fortschritt" in der Diplomatie mit Moskau. "Wenigstens ist er dieses Mal geblieben und hat zugehört", sagt Borrell in Neu Delhi über den russischen Außenminister Sergej Lawrow. Westliche Staaten hatten gestern beim G20-Außenministertreffen in Indien Russland wegen seines Krieges gegen die Ukraine kritisiert. Anders als im vergangenen Jahr blieb Lawrow dabei im Raum. "Das ist ein kleiner Fortschritt, aber ein wichtiger", so Borrell. "Ich denke, es ist besser als nichts."



In Neu Delhi kam es auch zur ersten persönlichen Begegnung zwischen Lawrow und seinem US-Kollegen Antony Blinken seit Kriegsbeginn. "Beenden Sie diesen Angriffskrieg", habe er zu Lawrow gesagt, teilte Blinken anschließend mit.