Nach der Teilzerstörung des Kachowka-Staudamms steigt der Wasserstand in den flussabwärts des Damms gelegenen Flutgebieten am Ufer des Dnipro weiter an. Am schwierigsten sei die Lage im Viertel Korabel in der Großstadt Cherson, erklärt der stellvertretende Kabinettschef des ukrainischen Präsidenten, Oleksij Kuleba. Das Wasser habe dort einen Stand von 3,5 Metern erreicht, mehr als 1000 Häuser seien überflutet. Ukrainische Behörden hatten gestern die Evakuierung von rund 17.000 Menschen eingeleitet, auf der von Russland besetzten Seite sollten weitere 25.000 Anwohner in Sicherheit gebracht werden.