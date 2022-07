Nur einen Monat nach der Lieferung deutscher Panzerhaubitzen an die Ukraine weisen die Artilleriegeschütze offenbar bereits deutliche Verschleißerscheinungen auf. Mitte der Woche habe Kiew Berlin informiert, dass einige der sieben Ende Juni gelieferten Panzerhaubitzen 2000 nach intensivem Beschuss russischer Stellungen Fehlermeldungen anzeigten, berichtet der "Spiegel". Mehrere Haubitzen seien deswegen reparaturbedürftig. Die Bundeswehr gehe davon aus, dass die Probleme mit der hohen Feuergeschwindigkeit zusammenhängen, mit der die ukrainischen Streitkräfte die Geschütze einsetzen. Der Lademechanismus der Haubitze werde dadurch enorm belastet. In Deutschland würden schon 100 Schuss pro Tag als hochintensiver Einsatz gelten, die Ukrainer hätten aber offenbar weitaus mehr Granaten abgeschossen. Zudem hätten die Soldaten anfangs versucht, Spezialmunition auf zu große Entfernung zu verschießen, heißt es weiter.



Die Bundeswehr sagte demnach zu, schnell Ersatzteilpakete zur Behebung der Probleme in die Ukraine zu schicken. Parallel verhandele Berlin mit der Rüstungsindustrie über den Aufbau eines Instandsetzungszentrums in Polen, wo Reparaturen an geliefertem Material schneller ausgeführt werden könnten.