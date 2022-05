von Stefan Schmitz Die Ukraine müsse "irgendwann eine große Gegenoffensive" fahren, sagt der Militärexperte Carlo Masala. Das könnte schon kommenden Monat der Fall sein.

Der Militärexperte Carlo Masala rechnet ab dem kommenden Monat mit einer Offensive der ukrainischen Streitkräfte. Im stern-Podcast "Ukraine – die Lage" sagte Masala am Freitag, zur Zeit würden die russischen Einheiten langsam vordringen. "Das kann auf Dauer nicht für die Ukraine tolerabel sein", sagte der Politikprofessor der Bundeswehruniversität München.

Die Ukraine müsse "irgendwann eine große Gegenoffensive fahren" und Territorium zurückgewinnen. Nur so könne eine politische Lösung möglich werden. Denn das Zurückdrängen der Invasionstruppen sei "eine der Voraussetzungen, dass es überhaupt irgendwann Verhandlungen über eine Lösung des Konflikts geben kann".

Militärexperte Masala: "Das ist die dritte Welle"

Die Aufgabe der Ukrainer sei nun "Ausbildung, Reorganisation und dann der Versuch, größere Gegenoffensiven mit westlichen Waffen durchzuführen". Dazu brauche die Ukraine Zeit. Juni sei als Zeitpunkt für die Offensive somit "durchaus realistisch".

© Imago Images Dr. Carlo Masala ist Professor für Internationale Politik an der Bundeswehruniversität München.

Masala verwies darauf, dass immer schwerere Waffensysteme in die Ukraine geliefert würden. "Das ist die dritte Welle", sagte er. Zunächst seien leichte Waffen in die Ukraine geschafft worden, dann alte Systeme sowjetischer Bauart, nun vermehrt moderne westliche Waffen. Natürlich würden die Russen versuchen zu verhindern, dass dieses Gerät an die Front gelange – etwa indem sie Eisenbahnlinien bombardieren. Völlig verhindern könnten sie die Lieferungen aber nicht. "Bombardements behindern einiges, aber nicht generell den Fluss von Waffen in die Ukraine", sagte er.