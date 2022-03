Ein ukrainischer Soldat steht an einem Kontrollpunkt an einer Hauptstraße in Kiew

Die Situation in der Ukraine verändert sich ständig. Im neuen stern-Podcast "Ukraine – die Lage" spricht der Münchner Militärexperte Carlo Masala über die aktuelle Lage und wie die nächsten Tage werden könnten.

Der Münchner Militärexperte Carlo Masala erwartet, dass die russischen Streitkräfte Kiew in den kommenden Tagen vollständig einschließen werden. Masala sagte am Dienstag im neuen stern-Podcast "Ukraine – die Lage", dies werde nach seiner Einschätzung innerhalb von 24 bis 48 Stunden geschehen. Trotz aller Probleme kämen die russischen Truppen ihren militärischen Zielen langsam, aber stetig näher. Unklar ist nach Masalas Einschätzung, wie Russland versuchen wird, die Kontrolle über die Stadt zu gewinnen. Sie könne von der Außenwelt abgeschnitten oder aber auch mit Bodentruppen angegriffen werden.

© Imago Images Dr. Carlo Masala ist Professor für Internationale Politik an der Bundeswehruniversität München.

Masala: Besonders zerstörerische Angriffe könnten folgen

Der Politikprofessor von der Bundeswehruniversität München verwies darauf, dass auf die Evakuierung von Zivilisten über humanitäre Korridore besonders zerstörerische Angriffe folgen könnten. Dies habe sich in Syrien gezeigt. Dort hätten die russischen Streitkräfte Fluchtmöglichkeiten eröffnet, um die Städte dann "massiv zu beschießen und zu zerstören". Dies, so seine Befürchtung, könne auch in der Ukraine geschehen.

Wenig optimistisch sah er auf die für Donnerstag geplanten Gespräche der Außenminister der Kriegsparteien. Beide Seiten stünden sich mit Maximalforderungen gegenüber, eine gemeinsame Lösung sei nicht erkennbar. "Ich bin sehr skeptisch", sagte Masala, der künftig an jedem Werktag in dem Podcast die Lage in der Ukraine einschätzen wird.