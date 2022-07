Zerstörtes Asowstal-Werk in Mariupol.

Podcast "Ukraine – die Lage" "Noch einmal 'All in' gehen, um der Ukraine helfen" – bevor es zu spät ist

von Stefan Schmitz Der Militärexperte Carlo Masala ruft dazu auf, der Ukraine schnell und energisch beizustehen, um einen drohenden Erfolg des russischen Angriffskriegs zu verhindern - der Podcast "Ukraine – die Lage".

Der Militärexperte Carlo Masala hat dazu aufgerufen, der Ukraine schnell und energisch beizustehen, um einen drohenden Erfolg des russischen Angriffskriegs zu verhindern. Im stern-Podcast "Ukraine – die Lage" sagte er, jetzt sei "die Zeit, um nochmal 'All in' zu gehen, um eine konzertierte Anstrengung zu unternehmen, um der Ukraine bei der Verteidigung ihres Territoriums zu helfen". Masala warnte davor, dass im Herbst und Winter angesichts hoher Energiepreise die Solidarität in den westlichen Gesellschaften ebenso bröckeln könne wie die Widerstandskraft der vom Krieg unmittelbar betroffenen Ukrainer selbst.

Kippt die Unterstützung im Westen?

Der Politikprofessor der Bundeswehruniversität München weiter: "Wir laufen auf eine Situation zu, die möglicherweise darin enden kann, dass die öffentliche Unterstützung im Westen kippt, dass die Unterstützung der ukrainischen Gesellschaft für ihren Präsidenten sich möglicherweise verändert. Dann haben wir eine ganz neue Ausgangslage, die wir alle nicht wollen, weil sie dann den Russen in die Hände spielt bei möglichen Verhandlungen über einen Frieden, die dann geführt werden."

© Imago Images Dr. Carlo Masala ist Professor für Internationale Politik an der Bundeswehruniversität München.

Masala wertete die Entlassung des ukrainischen Geheimdienstchefs und der Generalstaatsanwältin nicht als Hinweis auf einen internen Machtkampf. Es gebe auch "keinerlei Anzeichen dafür, dass die Unterstützung der Bevölkerung in einem signifikanten Maße nicht mehr da ist". Aber natürlich verändere sich auch in der Ukraine durch den Krieg etwas. Er verwies auf den enormen Druck zur Zusammenarbeit mit den Angreifern, denen die Menschen in den besetzten Gebieten ausgesetzt seien. "Wenn Sie vor der Alternative gestellt werden, umgebracht zu werden oder zu kollaborieren, entscheiden sich halt viele für die Kollaboration", sagte er.

Was machen die Ukrainer?

Eine problematische Situation auch für den Westen wäre es, wenn die ukrainische Gesellschaft ihrer Führung die Gefolgschaft verweigere, "weil die Kosten, die sie tragen muss, auch ihrer Sicht unakzeptabel hoch sind". Dann müssten Friedensverhandlungen geführt werden, die aber nicht so enden dürften, "dass Russland mit seiner Aggression davonkommt." Wie das zu erreichen sei, sehe er nicht. "Das ist so ein bisschen die Quadratur des Kreises."