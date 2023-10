Der Altstadtmarkt in Rzeszow mit dem Rathaus in der Mitte

von Andrzej Rybak Im polnischen Rzeszów lässt sich beobachten, wie der Zuzug ukrainischer Kriegsflüchtlinge das Gesicht des Ortes verändert. Die Kleinstadt erlebt einen nie dagewesenen Aufschwung. Nicht alle sind Freunde dieses Wandels. –

Vier Luftballons in den ukrainischen Farben Blau und Gelb flattern neben dem Eingang zu einem Laden in der südostpolnischen Stadt Rzeszów. Ein Banner an der Wand verspricht: "Best from Ukraine" – das Beste aus der Ukraine. Der kleine Raum ist vollbeladen mit ukrainischen Produkten: Es gibt Borschtsch, Süßigkeiten der Manufaktur Roshen, der Firma des ehemaligen Präsidenten Petro Poroschenko, Lviver Kaffee, Veres-Saucen und Sonnenblumenöl.

"Viele Ukrainer in Rzeszów haben Sehnsucht nach den heimischen Produkten", sagt Verkäuferin Anna, die kurz nach dem russischen Überfall aus Winnyzja nach Polen kam – und inzwischen nahezu perfekt Polnisch spricht. Der Grund: "Es gibt auch viele polnische Käufer, denen unsere Produkte schmecken."