Nachbar belästigt und schädigt durch gezieltes "Lüften" mit vermehrtem Tabakqualm

Unser Nachbar unter uns versucht uns aus der Wohnung zu vergraulen, in dem er seinen Tabakqualm sammelt und durch spezielles Lüften den Qualm stets während der Nachtruhe so lenkt, dass der Qualm in unser Schlafzimmer zieht. auf Rechtsanwalt wird nicht reagiert, sondern die Handlung noch verstärkt. Frage: ist der Vermieter verpflichtet den dadurch entstehenden Mietmangel abzustellen und dem Nachbarn zu untersagen mit der Belästigung fortzufahren? Die Belästigung greift mittlerweile die Gesundheit von mir und meiner Familie an (Ehefrau ist Asthmatiker)