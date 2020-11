Wird Donald Trump weitere vier Jahre Präsident bleiben, oder wird ihn Joe Biden im Oval Office ablösen? Die Welt schaut heute gespannt in die USA. Wie verfolgen Sie die Lage und wie fühlen Sie sich dabei?

Der Kampf ums Weiße Haus ist erneut ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Wie schon vor vier Jahren wird es am Ende vermutlich vor allem auf einige wenige sogenannte Swing-States ankommen, also solche Staaten, in denen in der Vergangenheit mal die Demokraten und mal die Republikaner gewannen. Vor allem in Wisconsin und Pennsylvania zeichnet sich eine sehr knappe Entscheidung ab. Wichtig werden wohl auch die Briefwahlstimmen, die teilweise noch auf sich warten lassen. Ob Joe Biden oder Donald Trump die nächsten vier Jahre die USA führen wird, entscheidet sich vermutlich erst frühestens am Abend deutscher Zeit.

Kaum eine Auslandswahl wird in Deutschland mit derart viel Aufmerksamkeit verfolgt wie diese. Donald Trump polarisiert und das weltweit. Der stern hat einige kurze Fragen dazu zusammengestellt. Stimmen Sie ab, wie Sie die US-Wahl sehen, wem Sie die Daumen drücken und welches Ergebnis Sie erwarten.

Zahlreiche Umfragen vor der Wahl hatten eigentlich einen deutlichen Sieg für den demokratischen Kandidaten Joe Biden vorausgesagt. Teilweise lag er bis zu zehn Prozentpunkte vor dem Amtsinhaber Donald Trump. Dass es nun doch ein so knappes Rennen wird, überrascht daher viele Beobachter. Ein ähnliches Szenario hatte es bereits 2016 gegeben, als viele Experten Hillary Clinton einen klaren Sieg prognostizierten. Sie bekam damals auch insgesamt mehr Stimmen als Donald Trump. Durch das Wahlmännersystem zog dennoch der Immobilienmogul ins Weiße Haus ein.

