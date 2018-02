Kabel Deutschland Vodafone Neuer Vertrag ohne Zustimmung

Wieder etwas neues:-( Ich habe letzte Woche mit der Hotline vom technischen Kundenservice Kabel Deutschland Vodafone gesprochen, da meine Homebox fehlerhaft ist. Die Mitarbeiterin nahm meine Anliegen auf und versprach mir ein Neugerät zu versenden. Ich fragte eingehend die Mitarbeiterin welche Kosten auf mich zukommen würden. Als Antwort erhielt ich:" Sie sind bei uns Vertragskunde, der Austausch ist kostenlos. Sie müssen nur beachten, die alte Box an uns zurück zusenden." Heute bekam ich die Box, jedoch mit einem Neuvertrag von 2 Jahren????? Ich rief erneut die Kundenhotline an, wo mir mitgeteilt wurde dass ich einen Neuvertrag zu günstigeren Konditionen abgeschlossen hätte. Ich antwortete der Mitarbeiterin, dass ich nicht davon informiert wurde. Darauf die Mitarbeiterin: " Das hat bestimmt meine Kollegin für Sie übernommen, weil es doch günstiger ist." Ich will keine Neuverträge und davon war nie die Rede! Darf Kabel alles über den Kopf der Kunden entscheiden?? Was ist das für ein Verein?