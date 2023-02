Der ukrainischer Außenminister Dmytro Kuleba spricht vor der UN-Vollversammlung am 22. Februar 2023. Bei der Abstimmung über eine Resolution zum Rückzug Russlands wollen die Vereinten Nationen an die überwiegende Mehrheit im vergangenen Oktober anknüpfen. Doch nicht alle Staaten wenden sich derzeit von Russland ab.

von Joachim Rienhardt Bei der anstehenden Abstimmung über eine UN-Resolution, die abermals Putins Angriffskrieg verurteilen soll, zeigt sich die westliche Allianz gestärkt wie selten zuvor. Aber immer mehr Staaten des globalen Südens verweigern die Gefolgschaft. Warum ist das so?

Im Hafen von Batumi, Georgien, an der Süd-Ostküste des Schwarzen Meeres gelegen, lässt sich Tag und Nacht beobachten, dass Russland auch ein Jahr nach Kriegsbeginn alles andere als abgeschnitten ist vom Rest der Welt. In dem einst verschlafenen Schwarzmeerhafen herrscht Hochbetrieb seit Ausbruch des Kriegs – Sanktionen hin oder her. Riesige Frachter verlassen das Hafenbecken Richtung Westen rund um die Uhr. Der Hafen von Putins Lieblingsskiort Sotschi liegt nur knapp 400 Kilometer entfernt. Tagsüber funkeln die Karossen fabrikneuer Autos auf den Ladeflächen der Frachtschiffe, die gen Russland auslaufen. Was in den Containern schlummert, bleibt vor Blicken gut geschützt.