Protest in Washington gegen die Verlegung der US-Botschaft nach Jerusalem: In der US-Hauptstadt haben rund 100 Menschen gegen den Akt ihrer Regierung demonstriert. Viele von ihnen bezeichneten sich selbst als junge jüdische Menschen. Ihre Kritik an der Botschaftsverlegung lautete, diese verschärfe die Lage in Nahost und solle daher zurückgenommen werden. Derweil gab ein Sprecher der US-Regierung der radikal-islamischen Hamas die Schuld an der eskalierenden Gewalt an der Grenze zwischen Israel und dem palästinensischen Gazastreifen. Die Hamas provoziere absichtlich und zynisch die Reaktion Israels, sagte der Sprecher am Montag in Washington. Bei Zusammenstößen am Grenzzaun waren im Laufe des Tages während der Eröffnung der US-Botschaft in Jerusalem nach palästinensischen Angaben mehr als 50 Menschen getötet und über 2000 verletzt worden, etwa die Hälfte davon durch Schüsse. Am Dienstag soll sich in New York der UN-Sicherheitsrat mit der Eskalation der Lage in Nahost befassen, auf Antrag von Kuweit.