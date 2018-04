Bei einer eigens einberufenen Sitzung des UN-Sicherheitsrats hat Russland Großbritannien wegen des Giftanschlags auf den Ex-Agenten Sergej Skripal scharf kritisiert. Die Regierung in London spiele mit dem Feuer, wenn sie Russland vorwerfe, hinter dem Anschlag auf Skripal und seine Tochter zu stehen, sagte der russische UN-Botschafter Wassili Nebensia am Donnerstag. Es werde ihr leid tun. Großbritannien verteidigte dagegen sein Vorgehen. Britische Polizisten hätten das Nervengift an der Tür von Skripals Haus in Salisbury sichergestellt, sagte die britische UN-Botschafterin Karen Pierce. Man glaube, dass das britische Vorgehen jeder Untersuchung standhalte - Man haben nichts zu verstecken. Einem Zeitungsbericht zufolge hat der britische Geheimdienst ein russisches Militär-Forschungslabor als Quelle des Giftes identifiziert. Die Zeitung "Times of London" berief sich auf ein Treffen des britischen Geheimdienstes mit Verbündeten. Dabei hätten die Geheimdienstler erklärt, das Gift Nowitschok sei in einer Militäreinrichtung im Südwesten Russlands produziert worden, hieß es in dem Bericht.