Am Ende hat es in Straßburg doch gereicht. Ursula von der Leyen wird neue EU-Kommissionspräsidentin und beerbt damit den Luxemburger Jean-Claude Juncker. Die scheidende Bundesverteidigungsministerin von der CDU konnte 383 der insgesamt 747 Stimmen auf sich vereinen. Die absolute Mehrheit lag bei bei 374 Stimmen. "Ich fühle mich geehrt und ich bin überwältigt und ich danke Ihnen für das Vertrauen, das Sie in mich gesetzt haben. Das Vertrauen, dass Sie in mich gesetzt haben, ist Vertrauen in Europa, in ein vereintes starkes Europa von Ost nach West und von Süd nach Nord." Kurz vor der Wahl hatten sich Parteikreisen zufolge zwei Drittel der 154 Sozialdemokraten im Parlament für von der Leyen als EU-Kommissionspräsidentin ausgesprochen. Die Liberalen im europäischen Parlament hatten nach internen Beratungen angekündigt, die Deutsche mit 108 Stimmen wählen zu wollen. Die CDU-Politikerin ist damit erste Frau an der Spitze der mächtigen Behörde und erste Deutsche in einem der obersten EU-Jobs seit gut 50 Jahren. Die 28 EU-Staats- und Regierungschefs nominierten die Niedersächsin vor zwei Wochen auf einem EU-Gipfel, was noch fehlte, war die Zustimmung der EU-Abgeordneten.