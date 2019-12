Die Abstimmung verlief so, wie es erwartet wurde. Das Repräsentantenhaus nahm am späten Mittwochabend mit der Mehrheit der Demokraten zwei Anklagepunkte gegen US-Präsident Donald Trump an. Dem US-Präsident werden in der Ukraine-Affäre Amtsmissbrauch und Behinderung der Ermittlungen des Kongresses vorgeworfen. Der Entscheidung war eine mehrstündige Debatte vorausgegangen, in der sich beide Seiten unversöhnlich zeigten. Vertreter der Demokraten bezeichneten Trump als eine Gefahr für die nationale Sicherheit. Die Republikaner sprachen von einem politisch motivierten Verfahren. Über die Amtsenthebung selbst entscheidet im kommenden Jahr die zweite Kongress-Kammer, der Senat. Dort halten Trumps Republikaner die Mehrheit. Diese Abstimmung werde Trump gewinnen, sagte der Republikaner Kevin Mccarthy nach der Abstimmung im Repräsentantenhaus: "Er ist heute der Präsident, er wird morgen Präsident sein und er wird Präsident sein, wenn dieses Impeachment beendet ist." Trump selbst zeigte sich vor seinen Anhängern im US-Bundesstaat Michigan kämpferisch: "Mit dem illegalen und verfassungswidrigen Amtsenthebungsverfahren machen die untätigen Demokraten gar nichts. Sie wollen sich nur darauf konzentrieren. Damit drücken sie ihren tiefen Hass und ihre Verachtung für den amerikanischen Wähler aus. Dieses gesetzlose und parteiische Impeachment ist ein Gang in den politischen Selbstmord für die Demokratische Partei. Haben sie meine Umfragewerte in den vergangenen vier Wochen gesehen. Das ist verrückt." Trump hatte alle Anschuldigungen gegen ihn zurückgewiesen und das Verfahren gegen ihn wiederholt als Hexenjagd und versuchten Umsturz kritisiert. Er ist der dritte Präsident der US-Geschichte, der sich einem Amtsenthebungsverfahren stellen muss. Das Verfahren im Senat dürfte im Januar beginnen und könnte mehrere Wochen dauern.