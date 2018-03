US-Außenminister Rex Tillerson hat sich nach seinem Rauswurf am Dienstag von seinen Mitarbeitern in aller Welt verabschiedet. Er werde die Amtsgeschäfte an seinen Stellvertreter John Sullivan übergeben, sagte Tillerson. Bis zu seinem endgültigen Ausscheiden Ende März werde er mit seinem designierten Nachfolger Mike Pompeo zusammenarbeiten, sagte Tillerson. Zu den Umständen seiner Entlassung sagte Tillerson, Trump habe ihn "um Mittag" herum aus der Präsidentenmaschine Air Force One angerufen. Damit bestätigte er, dass der US-Präsident erst über Twitter und dann vor Journalisten über seinen Rauswurf gesprochen hatte, bevor er ihn selbst darüber informierte. Als größte Erfolge seiner weniger als ein Jahr andauernden Amtszeit bezeichnete Tillerson die Verhandlungen mit Nordkorea. Hier habe sich die Politik der Härte ausgezahlt und letztlich dazu geführt, dass es Gespräche geben werde. Der scheidende Außenminister mahnte einen vorsichtigen Umgang mit der russischen Regierung an und verwies auf die umfangreiche Arbeit, die in der Syrien-Krise geleistet werden müsse. Er kehre jetzt in sein Privatleben zurück, sagte Tillerson zum Abschied. Er sei stolz darauf, dass er seinem Land dienen durfte. Seine Entlassung hatte auch an den Börsen für Verunsicherung gesorgt. Mit Tillerson habe ein weiterer Vertreter eher moderater Töne das Weiße Haus verlassen, sagten Analysten.