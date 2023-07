In Gewahrsam

In Gewahrsam UNO: US-Bürger hat unerlaubt nordkoreanische Grenze übertreten

Ein US-Bürger hat nach UN-Angaben bei einem Besuch im südkoreanischen Grenzgebiet unerlaubt die Grenze nach Nordkorea überquert. Er soll sich nun in nordkoreanischem Gewahrsam befinden.

Ein US-Amerikaner hat ohne Erlaubnis die innerkoreanische Grenze von Süd- nach Nordkorea überquert und ist daraufhin festgenommen worden. Wie das dortige Kommando der Vereinten Nationen am Dienstag mitteilte, befindet sich der Grenzgänger nun in Gewahrsam der nordkoreanischen Behörden. Der US-Bürger habe bei einer Besichtigung der entmilitarisierten Zone zwischen Südkorea und Nordkorea die militärische Demarkationslinie "ohne Genehmigung" überquert, teilte das UN-Kommando vor Ort am Dienstag mit.

Mehrere südkoreanische Medien berichteten am Dienstag, dass es sich um einen Soldaten der US-Armee handelt. Offiziell bestätigt wurde dies zunächst nicht.

Grenze zu Nordkorea streng bewacht

Südkorea und Nordkorea befinden sich bis heute formal im Kriegszustand, weil nach dem Koreakrieg von 1950 bis 1953 kein Friedensvertrag geschlossen wurde. Seit Kriegsende trennt eine entmilitarisierte Zone die beiden koreanischen Staaten. Die an den Grenzstreifen angrenzenden Gebiete werden streng bewacht. Südkorea gehört zu den Verbündeten der USA, das kommunistische Nordkorea zählt die Vereinigten Staaten zu seinen größten Feinden.

In den vergangenen Jahren reisten schon mehrfach US-Amerikaner illegal nach Nordkorea ein. Dort wurden sie meist zu mehrjährigen Haftstrafen verurteilt und erst nach langen Verhandlungen wieder freigelassen.

Hinweis: Dieser Artikel wurde aktualisiert. Es wurde ergänzt, dass sich der Mann laut UN-Kommando in nordkoreanischem Gewahrsam befindet.