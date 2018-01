Pünktlich zum ersten Jahrestag von Donald Trumps Regierungszeit als US-Präsident müssen im ganzen Land Behörden und Ämter mangels fortlaufender Finanzierung bis auf weiteres auf das Nötigste heruntergefahren werden. Dabei handelt es sich um den sogenannten "Government Shutdown". Denn am Freitagabend konnte sich der Senat nicht vor Ablauf der Frist auf einen Kompromiss im Haushaltsstreit auf einen Übergangsetat verständigen. Der hätte die Zahlung staatlicher Gelder zumindest bis Mitte Februar gesichert. Damit kommt es am Samstag, dem ersten Jahrestag des Amtsantrittes von Präsident Donald Trump, erstmals seit Oktober 2013 wieder zum Government Shutdown. Eine Lösung scheiterte vor allem am schon länger schwelenden Streit um Trumps Immigrationspolitik. Hunderttausende Mitarbeiter im öffentlichen Dienst müssen nun vorerst in einen unbezahlten Zwangsurlaub gehen. Staatsbedienstete mit unerlässlichen und hoheitlichen Aufgaben bei der Polizei, den Geheimdiensten oder dem Militär arbeiten aber weiter.