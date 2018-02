Zum zweiten mal in diesem Jahr ist die Verwaltung der Vereinigten Staaten stillgelegt. Republikaner und Demokraten im US-Kongress hatten sich bis zum Ablauf einer Frist um Mitternacht Ortszeit nicht auf einen neuen Haushalt verständigen können. Verzögert wurde die Abstimmung im Senat durch den Republikaner Rand Paul. "Ich habe einst kandidiert, weil ich Präsident Obamas Milliardendefizite angelehnt habe. Heute haben wir hier Republikaner und Demokraten Hand-in-Hand die Milliardendefizite absegnen wollen. Da kann ich nicht guten Glaubens einfach ein Auge zudrücken, weil meine Partei jetzt mitschuldig ist, an den Defiziten. Beide Seiten sind daran mitschuldig." Hunderttausenden Mitarbeitern von Bundesbehörden droht nun der Zwangsurlaub, zahlreichen öffentlichen Einrichtungen die Schließung. Erst im Januar war ein kurzzeitiger Shutdown mit der Verabschiedung eines Zwischenhaushalts beendet worden. Ein von der Führung beider Parteien im Senat erzielter Kompromiss stößt bei Abgeordneten sowohl dort als auch im Repräsentantenhaus auf Widerstand. Republikaner bemängeln die Erhöhung der Staatsverschuldung. Demokraten machen ihre Zustimmung davon abhängig, dass parallel in der Einwanderungspolitik Fortschritte in ihrem Sinne erzielt werden. Neben dem Senat muss auch das Repräsentantenhaus einem neuen Haushalt zustimmen.