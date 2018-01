Kurz vor Ablauf der Frist für einen Kompromiss im US-Haushaltsstreit ist noch keine Lösung in Sicht, die einen Regierungsstillstand zum Wochenende verhindern könnte. Zwar gab das von den Republikanern kontrollierte Repräsentantenhaus nach stundenlangen Verhandlungen mit den oppositionellen Demokraten am Donnerstag grünes Licht für die Freigabe zusätzlicher Gelder. Allerdings musste auch der Senat noch zustimmen. Ob sich in der Kongresskammer dafür jedoch die nötige Mehrheit findet, war ungewiss, da neben Demokraten auch einige republikanische Senatoren erklärten, die Gesetzesvorlage der Abgeordneten für eine erneute Zwischenfinanzierung abzulehnen. Präsident Donald Trump warnte, es sei "sehr gut möglich", dass es nach Verstreichen der Frist um Freitagmitternacht zum sogenannten "government shutdown" kommen könne. "Wenn es zu einem Shutdown kommen sollte, dann sollte mit dem Budget anders vorgegangen werden, als das in der letzten Jahren der Fall war. Das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass was dem Militär passieren kann. Für Trump käme der Zeitpunkt besonders unpassend, feiert er doch am Samstag den ersten Jahrestag seiner Präsidentschaft. Regierungsbehörden informierten ihre Mitarbeiter, sich schon einmal darauf einzustellen, dass viele von ihnen in Zwangsurlaub geschickt werden könnten. Sollte es zum "shutdown" kommen, müssten zahlreiche Einrichtungen des öffentlichen Dienstes ihre Arbeit bis auf weiteres einstellen oder zumindest stark einschränken.